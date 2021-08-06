Билеты на футбол за прививки: в Киеве будут поощрять к вакцинации

"Мы очень благодарны футбольному клубу "Шахтер" за инициативу и надеемся, что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации немало украинцев", - отметил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Стоит отметить, что каждый, кто прививается от коронавируса получит билет на домашние матчи клубов Шахтер - Александрия (7.08) и Шахтер - Генк (10.08), которые состоятся в национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

Заметим, что сегодня центры массовой вакцинации в торговом центре Blockbuster Mall работают ежедневно с графиком 11: 00-21: 00.