RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Квитки на футбол за щеплення: в Києві заохочуватимуть до вакцинації

Автор: Сергій Пишкін

В Києві заохочуватимуть місцевих жителів до вакцинації. Починаючи з 6 серпня, усім хто щепиться в торговому центрі Blockbuster Mall - даруватимуть квитки на футбольні матчі клубу "Шахтар".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ми дуже вдячні футбольному клубу "Шахтар" за ініціативу і сподіваємося, що такі бонуси зможуть мотивувати до вакцинації чимало українців", - відзначив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Варто відзначити, що кожен хто щепиться від коронавірусу отримає квитк на домашні матчі клубів Шахтар - Олександрія (7.08) та Шахтар - Генк (10.08), які відбудуться на національному спортивному комплексі "Олімпійський".

Зауважимо, що сьогодні центри масової вакцинації у торговому центрі Blockbuster Mall працюють щодня з графіком 11:00-21:00.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФутболКоронавірусПандемія коронавірусуВакцинація