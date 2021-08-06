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Билеты на футбол за прививки: в Киеве будут поощрять к вакцинации

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Киев, Пятница 06 августа 2021 15:29
Билеты на футбол за прививки: в Киеве будут поощрять к вакцинации Фото: в Киеве будут дарить билеты на футбол за прививки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве будут поощрять местных жителей к вакцинации. Начиная с 6 августа, всем кто прививается в торговом центре Blockbuster Mall - будут дарить билеты на футбольные матчи клуба "Шахтер".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы очень благодарны футбольному клубу "Шахтер" за инициативу и надеемся, что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации немало украинцев", - отметил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин.

Стоит отметить, что каждый, кто прививается от коронавируса получит билет на домашние матчи клубов Шахтер - Александрия (7.08) и Шахтер - Генк (10.08), которые состоятся в национальном спортивном комплексе "Олимпийский".

Заметим, что сегодня центры массовой вакцинации в торговом центре Blockbuster Mall работают ежедневно с графиком 11: 00-21: 00.

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