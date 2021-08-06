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Квитки на футбол за щеплення: в Києві заохочуватимуть до вакцинації

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Київ, П'ятниця 06 серпня 2021 15:29
Квитки на футбол за щеплення: в Києві заохочуватимуть до вакцинації Фото: у Києві даруватимуть квитки на футбол за щеплення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві заохочуватимуть місцевих жителів до вакцинації. Починаючи з 6 серпня, усім хто щепиться в торговому центрі Blockbuster Mall - даруватимуть квитки на футбольні матчі клубу "Шахтар".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ми дуже вдячні футбольному клубу "Шахтар" за ініціативу і сподіваємося, що такі бонуси зможуть мотивувати до вакцинації чимало українців", - відзначив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

Варто відзначити, що кожен хто щепиться від коронавірусу отримає квитк на домашні матчі клубів Шахтар - Олександрія (7.08) та Шахтар - Генк (10.08), які відбудуться на національному спортивному комплексі "Олімпійський".

Зауважимо, що сьогодні центри масової вакцинації у торговому центрі Blockbuster Mall працюють щодня з графіком 11:00-21:00.

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