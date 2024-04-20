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Била кілька разів. РФ влаштувала масований ракетний удар по Одеській області

Фото: РФ влаштувала масований ракетний удар по Одеській області 20 квітня (facebook com)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська влаштували масований ракетний удар по Одеській області 20 квітня. Зокрема, вдарили балістокою по Одесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

Перша хвиля

На світанку, 20 квітня, російські війська спрямували керовані авіаційні ракети  Х-59 з літаків тактичної авіації по Одеській області.

"Обидві цілі було знищено в акваторії Чорного моря", - розповіли військові.

Друга хвиля

Пізніше, вже зранку, окупанти завдали удар балістикою з тимчасово окупованого Криму по Одесі. 

"Уражено інфраструктурний об'єкт. Інформація про ступень пошкодження і постраждалих уточнюється", - додали в Силах оборони.

Робота ППО

Зазначимо в ніч на 20 квітня російські війська влаштували новий комбінований обстріл України, використавши дрони та ракети.

Загалом РФ по Україні випустила три балістичні ракети "Іскандер-М", дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря. ППО знищила дві ракети Х-59/Х-69 і три розвідувальні дрони у Криворізькому районі Дніпропетровської області, у Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо, 20 квітня вибух пролунав в Одесі. У регіоні працювала ППО.

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