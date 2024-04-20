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Била несколько раз. РФ устроила массированный ракетный удар по Одесской области

РФ устроила массированный ракетный удар по Одесской области 20 апреля (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска устроили массированный ракетный удар по Одесской области 20 апреля. В частности, ударили баллистокой по Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Первая волна

На рассвете, 20 апреля, российские войска направили управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации по Одесской области.

"Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря", - рассказали военные.

Вторая волна

Позже, уже утром, оккупанты нанесли удар баллистикой с временно оккупированного Крыма по Одессе.

"Поражен инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется", - добавили в Силах обороны.

Работа ПВО

Отметим в ночь на 20 апреля российские войска устроили новый комбинированный обстрел Украины, использовав дроны и ракеты.

В общей сложности РФ по Украине выпустила три баллистические ракеты "Искандер-М", две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 из акватории Черного моря. ПВО уничтожила две ракеты Х-59/Х-69 и три разведывательных дрона в Криворожском районе Днепропетровской области, в Николаевской и Одесской областях.

Напомним, 20 апреля взрыв прогремел в Одессе. В регионе работала ПВО. 

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