ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бил и держал людей без еды подвалах в Гостомеле: под суд пойдет еще один оккупант

Новина українською →
Гостомель, Вторник 23 августа 2022 14:12
Бил и держал людей без еды подвалах в Гостомеле: под суд пойдет еще один оккупант Фото: будут судить военного РФ, который издевался над украинцами во время оккупации Гостомеля (gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении очередного российского военного за нарушение законов и обычаев войны. Его подозревают в издевательствах над жителями пгт Гостомель во время оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Расследование установило, что в марте 2022 года во время оккупации пгт Гостомель обвиняемый вместе с другими неустановленными российскими военнослужащими незаконно обыскивали здания.

Сообщается, что оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военных ВСУ и правоохранителей.

По данным прокуратуры, в одном из домов россияне угрожали мирным жителям оружием и заставили их полностью раздеться, в дальнейшем людей без еды и воды удерживали в подвале, били прикладами по ребрам и ногам, угрожая оружием имитировали казнь.

Кроме того, российские военные, проводя так называемые "фильтрационные мероприятия", проверяли документы и отбирали у гражданских лиц мобильные телефоны.

Поэтому прокуратура возбудила дело по факту законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, недавно в Чернигове огласили приговор российскому военному Михаилу Куликову, который в феврале попал в многоэтажку. Преступника приговорили к 10 годам лишения свободы.

Добавим, ранее РБК-Украина писало о том, что недавно Киевский апелляционный суд ослабил наказание первому осужденному российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генеральная прокуратура Украины Гостомель
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании