Бежать не удастся. ГУР срочно обратилось к оккупантам, которых бросили в Херсоне

Украинская разведка обратилась к оккупантам, которых российское командование бросило в Херсоне. Россиян призывают сдаваться в плен, однако те, кто окажет сопротивление, - будут уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР Минобороны .

В ГУР отмечают, что российские командиры призывают солдат переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это им не удастся.

"Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов - под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен. У вас есть единственный шанс избежать гибели - немедленно сдаться в плен", - отметили в разведке.

В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует россиянам сохранение жизни и безопасность.

"Мы соблюдаем Женевские конвенции, гарантируем военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность вашего обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, находящихся в плену в Российской Федерации", - подчеркнули в ГУР.

Как российским войска безопасно сдаться в плен ВСУ?

Для этого необходимо позвонить на горячую линию проекта "Хочу жить" и обсудить условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования.

Номера телефонов: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Кроме того, можно воспользоваться чат-ботом "Хочу жить".

В случае если нет возможности связаться с проектом "Хочу жить", существует и другой алгоритм действий:

Отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз, поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань), кричите "Сдаюсь!", подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования.

Как сдаться в плен в составе группы или подразделения:

Сложите все оружие и отойдите, станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите ее - она не должна быть в боевом положении), отправьте переговорщика (офицера или самого старшего по званию) - он должен быть безоружным и иметь белый флаг.

Если вы гражданин Украины из оккупированных территорий и вас насильно "призвали" и заставляли воевать на стороне Российской Федерации, сообщите украинским военным об этом.

На допросе вы должны будете сообщить украинским военным свои данные: фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию.