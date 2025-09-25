UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Олігарха-втікача Плахотнюка доставили з Афін до Кишинева

Фото: Влад Плахотнюк (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Фігуранта кількох розслідувань за звинуваченнями у корупції, шахрайстві та відмиванні грошей, колишнього лідера молдовської Демократичної партії Влада Плахотнюка екстрадували з Греції до Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

Плахотнюка доставили до Кишинева під конвоєм рейсом з Афін. Напередодні міністр юстиції Вероніка Михайлов-Морару повідомила, що відразу після прибуття його мають помістити під арешт в одиночну камеру столичної в'язниці № 13.

Хто такий Володимир Плахотнюк

Володимир Плахотнюк – один із найбагатших людей Молдови і колишній депутат парламенту. Він вважається одним із ключових фігурантів справи про так звану "крадіжку століття" - зникнення 2013 року одного мільярда доларів із молдавської банківської системи. Ця сума становила близько 12% ВВП країни. Сам бізнесмен відкидає звинувачення.

21 липня Плахотнюка було затримано в аеропорту Афін, коли намагався сісти на рейс до Дубаю. Плахотнюку майже вдалося сісти на літак в аеропорту Афін, проте у правоохоронців викликали підозру його документи на ім’я "Кірсанов".

 

 

 

Загалом у молдовського олігарха знайшли 21 підроблений документ - серед них було 11 паспортів України, Румунії, Росії та інших країн. Нагадаємо, нещодавно грецьке міністерство юстиції скасувало своє ж рішення щодо призупинення екстрадиції олігарха.

МолдоваГреціявтікачі