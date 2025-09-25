Олігарха-втікача Плахотнюка доставили з Афін до Кишинева

Плахотнюка доставили до Кишинева під конвоєм рейсом з Афін. Напередодні міністр юстиції Вероніка Михайлов-Морару повідомила, що відразу після прибуття його мають помістити під арешт в одиночну камеру столичної в'язниці № 13.

Хто такий Володимир Плахотнюк

Володимир Плахотнюк – один із найбагатших людей Молдови і колишній депутат парламенту. Він вважається одним із ключових фігурантів справи про так звану "крадіжку століття" - зникнення 2013 року одного мільярда доларів із молдавської банківської системи. Ця сума становила близько 12% ВВП країни. Сам бізнесмен відкидає звинувачення.

21 липня Плахотнюка було затримано в аеропорту Афін, коли намагався сісти на рейс до Дубаю. Плахотнюку майже вдалося сісти на літак в аеропорту Афін, проте у правоохоронців викликали підозру його документи на ім’я "Кірсанов".