Беглого олигарха Плахотнюка доставили из Афин в Кишинев

Плахотнюка доставили в Кишинев под конвоем рейсом из Афин. Накануне министр юстиции Вероника Михайлов-Морару сообщила, что сразу по прибытии его должны поместить под арест в одиночную камеру столичной тюрьмы № 13.

Кто такой Владимир Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - один из самых богатых людей Молдовы и бывший депутат парламента. Он считается одним из ключевых фигурантов дела о так называемой "краже века" - исчезновении в 2013 году одного миллиарда долларов из молдавской банковской системы. Эта сумма составляла около 12% ВВП страны. Сам бизнесмен отвергает обвинения.

21 июля Плахотнюк был задержан в аэропорту Афин, когда пытался сесть на рейс в Дубай. Плахотнюку почти удалось сесть на самолет в аэропорту Афин, однако у правоохранителей вызвали подозрение его документы на имя "Кирсанов".