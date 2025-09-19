ua en ru
Греція передумала щодо екстрадиції олігарха Плахотнюка: чи видадуть Молдові

Греція, П'ятниця 19 вересня 2025 16:10
Греція передумала щодо екстрадиції олігарха Плахотнюка: чи видадуть Молдові Фото: молдовський олігарх Володимир Плахотнюк (flickr.com)
Автор: RBC.UA

Молдовського олігарха Володимира Плахотнюка збираються передати Молдові - грецьке міністерство юстиції скасувало своє ж рішення щодо призупинення екстрадиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву його адвоката Лачіана Рогака, якого цитує Newsmaker.

За його словами, рішення щодо призупинення процедури екстрадиції було скасовано завдяки "зусиллям і клопотанням" адвокатів олігарха. Водночас генеральна прокуратура Молдови заявила, що відновлення процесу екстрадиції - її досягнення.

"Далі, за погодженням з грецькими органами влади, визначать спосіб і терміни передачі екстрадованого. Прокуратура продовжить вживати всіх необхідних законних заходів, щоб процедура екстрадиції пройшла відповідно до міжнародних норм і національного законодавства", - йдеться у прокурорській заяві.

Що відомо про олігарха-втікача

Володимир Плахотнюк в червні 2019 року втік з Молдови, проте 22 липня був затриманий у Греції на шляху до Дубаю. Йому майже вдалося вилетіти з аеропорту Афін, проте його документи на ім’я "Кірсанов" викликали підозру у правоохоронців. Загалом у молдовського олігарха виявили 21 підроблений документ - серед них було 11 паспортів України, Румунії, Росії та інших країн.

Молдова видала на Плахотнюка ордери на арешт за трьома справами, серед яких найбільшого розголосу набула справа про "крадіжку мільярда" у 2014 році з молдовських банків. Справу було передано до суду у 2023 році, після чого у лютому 2025 року олігарха оголосили у розшук через Інтерпол.

Нагадаємо, 17 вересня міністерство юстиції Греції призупинило екстрадицію Володимира Плахотнюка до Молдови - причиною, за даними Reuters, стало розслідування Румунією справи щодо підробки документів, в якій фігурує олігарх-втікач.

Раніше ми розповідали, що апеляційний суд Афін дозволив екстрадицію Плахотнюка до Молдови. Остаточне рішення щодо його передачі ухвалюватиме міністерство юстиції країни.

