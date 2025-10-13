Бідні чи багаті: українці оцінили рівень власного добробуту

За даними опитування, переважна більшість (72,4%) оцінили рівень добробуту своєї родини як середній.

Крім того, 3,5% оцінили його як злиденний, 21,9% - бідний.

Заможними вважають себе 2,1% респондентів, а багатими 0,2%.



На чому не економлять

Заявили, що їм не потрібно економити, позичати або звертатися по грошову допомогу для таких речей:

Продукти харчування - 67,3%,

Комунальні платежі - 59,7%,

Бюджетні електроприлади - 59,6%,

Нова велика побутова техніка - 25,5%.

Польовий етап останнього дослідження тривав з 9 вересня по 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій імовірності 95% та дизайн ефекті 1,1 не перевищує 2,4%.