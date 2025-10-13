RU

Бедные или богатые: украинцы оценили свой материальный уровень

Фото: Украинцы считают свой уровень благосостояния средним (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Около четверти украинцев назвали свою семью бедной. Тех, кто считает себя богатым, значительно меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины.

По данным опроса, подавляющее большинство (72,4%) оценили уровень благосостояния своей семьи как средний.

Кроме того, 3,5% оценили его как нищенский, 21,9% - бедный.

Зажиточными считают себя 2,1% респондентов, а богатыми 0,2%.

На чем не экономят

Заявили, что им не нужно экономить, занимать или обращаться за денежной помощью для таких вещей:

  • Продукты питания - 67,3%,
  • Коммунальные платежи - 59,7%,
  • Бюджетные электроприборы - 59,6%,
  • Новая крупная бытовая техника - 25,5%.

Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.

 

Напомним, средний балл удовлетворенности жизнью среди украинцев составляет лишь 5,4 из 10, что значительно уступает показателям в странах с высокой социальной защитой.

По данным опроса Центра Разумкова в сентябре 2024 года 31,1% украинцев оценивали уровень благосостояния собственной семьи как плохой, 49,6% ˗ как не плохой и не хороший, 16,3% ˗ как хороший.

