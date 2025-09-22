Українці незадоволені якістю життя, але бачать сенс: дослідження

Попри війну, українці демонструють адаптацію. Проте якість життя оцінюється значно нижче за світові стандарти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані другої хвилі дослідження добробуту в Україні, проведеного КМІС.

Дослідження проводилося за методологією Національного статистичного управління Великої Британії (ONS). Вплив факторів кумулятивно демонструється через головних 4 показники: рівень задоволеності життям, відчуття сенсу у житті, рівень щастя та рівень тривожності.



Середній бал задоволеності життям серед українців становили лише 5,4 з 10, що значно поступається показникам у країнах із високим соціальним захистом. Частка респондентів із низькими оцінками (0-4) зменшилася з 42% до 30%, а високі оцінки (7-10 балів) отримали 34% опитаних.

Високий рівень тривожності

Дослідження показало зростання рівня тривожності серед українців. Майже кожен другий респондент (46%) оцінив її на високому рівні.

"Попри стрес, тривожність і втрати, українці зберігають високе відчуття сенсу в житті - цей показник стабільно високий і демонструє потенціал до зростання у кризових умовах", коментує Олена Літвінова, партнерка Ruban Litvinova Social Impact Advisory та співавторка дослідження.

За її словами, натомість інші індикатори добробуту залишаються помірними, що відповідає надзвичайним умовам життя країни. "Відчуття сенсу - це психологічна опора та ресурс адаптації, що зміцнює суспільну згуртованість", - додала вона.

Сенс життя лишається головним ресурсом стійкості

Водночас показник відчуття сенсу у житті серед українців лишається найвищим - 7,1 бала з 10.

"Українці демонструють адаптацію до нових реалій, що виражається у поступовому зростанні рівня задоволеності життям та стабільності відчуття сенсу. Проте зростання тривожності вказує на наростаючу психологічну напругу в суспільстві", - додає Антон Грушецький, виконавчий директор КМІС.

Дослідження реалізовано Агенцією з розробки імпакт стратегій Ruban Litvinova Social Impact Advisory та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) за сприяння спільноти Social Value Ukraine, яка представляє в Україні міжнародну мережу Social Value International. Опитування проводилося в грудні 2024 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) та охопило 1000 респондентів з підконтрольних уряду України територій.