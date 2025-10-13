ua en ru
Бідні чи багаті: українці оцінили рівень власного добробуту

Україна, Понеділок 13 жовтня 2025 12:59
UA EN RU
Бідні чи багаті: українці оцінили рівень власного добробуту Фото: Українці вважають свій рівень добробуту середнім (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Близько четверті українців назвали свою родину бідною. Тих, хто вважає, себе багатим, значно менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг "Українське суспільство" хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.

За даними опитування, переважна більшість (72,4%) оцінили рівень добробуту своєї родини як середній.

Крім того, 3,5% оцінили його як злиденний, 21,9% - бідний.

Заможними вважають себе 2,1% респондентів, а багатими 0,2%.
Бідні чи багаті: українці оцінили рівень власного добробуту

На чому не економлять

Заявили, що їм не потрібно економити, позичати або звертатися по грошову допомогу для таких речей:

  • Продукти харчування - 67,3%,
  • Комунальні платежі - 59,7%,
  • Бюджетні електроприлади - 59,6%,
  • Нова велика побутова техніка - 25,5%.

Бідні чи багаті: українці оцінили рівень власного добробуту

Польовий етап останнього дослідження тривав з 9 вересня по 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій імовірності 95% та дизайн ефекті 1,1 не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, середній бал задоволеності життям серед українців становить лише 5,4 з 10, що значно поступається показникам у країнах із високим соціальним захистом.

За даними опитування Центру Разумкова у вересні 2024 року 31,1% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як поганий, 49,6% ˗ як не поганий і не добрий, 16,3% ˗ як добрий.

