Бідні чи багаті: українці оцінили рівень власного добробуту
Близько четверті українців назвали свою родину бідною. Тих, хто вважає, себе багатим, значно менше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинг "Українське суспільство" хвиля 2025 року Інституту соціології НАН України.
За даними опитування, переважна більшість (72,4%) оцінили рівень добробуту своєї родини як середній.
Крім того, 3,5% оцінили його як злиденний, 21,9% - бідний.
Заможними вважають себе 2,1% респондентів, а багатими 0,2%.
На чому не економлять
Заявили, що їм не потрібно економити, позичати або звертатися по грошову допомогу для таких речей:
- Продукти харчування - 67,3%,
- Комунальні платежі - 59,7%,
- Бюджетні електроприлади - 59,6%,
- Нова велика побутова техніка - 25,5%.
Польовий етап останнього дослідження тривав з 9 вересня по 8 жовтня 2025 року. Статистична похибка вибірки обсягом 1835 респондентів при довірчій імовірності 95% та дизайн ефекті 1,1 не перевищує 2,4%.
Нагадаємо, середній бал задоволеності життям серед українців становить лише 5,4 з 10, що значно поступається показникам у країнах із високим соціальним захистом.
За даними опитування Центру Разумкова у вересні 2024 року 31,1% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як поганий, 49,6% ˗ як не поганий і не добрий, 16,3% ˗ як добрий.