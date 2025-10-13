ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Бедные или богатые: украинцы оценили свой материальный уровень

Украина, Понедельник 13 октября 2025 12:59
UA EN RU
Бедные или богатые: украинцы оценили свой материальный уровень Фото: Украинцы считают свой уровень благосостояния средним (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Около четверти украинцев назвали свою семью бедной. Тех, кто считает себя богатым, значительно меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины.

По данным опроса, подавляющее большинство (72,4%) оценили уровень благосостояния своей семьи как средний.

Кроме того, 3,5% оценили его как нищенский, 21,9% - бедный.

Зажиточными считают себя 2,1% респондентов, а богатыми 0,2%.
Бедные или богатые: украинцы оценили свой материальный уровень

На чем не экономят

Заявили, что им не нужно экономить, занимать или обращаться за денежной помощью для таких вещей:

  • Продукты питания - 67,3%,
  • Коммунальные платежи - 59,7%,
  • Бюджетные электроприборы - 59,6%,
  • Новая крупная бытовая техника - 25,5%.

Бедные или богатые: украинцы оценили свой материальный уровень

Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.

Напомним, средний балл удовлетворенности жизнью среди украинцев составляет лишь 5,4 из 10, что значительно уступает показателям в странах с высокой социальной защитой.

По данным опроса Центра Разумкова в сентябре 2024 года 31,1% украинцев оценивали уровень благосостояния собственной семьи как плохой, 49,6% ˗ как не плохой и не хороший, 16,3% ˗ как хороший.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зарплата в Украине
Новости
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
По Украине вводят аварийные отключения света: список областей
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит