Бедные или богатые: украинцы оценили свой материальный уровень

Около четверти украинцев назвали свою семью бедной. Тех, кто считает себя богатым, значительно меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг "Украинское общество " волна 2025 года Института социологии НАН Украины.

По данным опроса, подавляющее большинство (72,4%) оценили уровень благосостояния своей семьи как средний.

Кроме того, 3,5% оценили его как нищенский, 21,9% - бедный.

Зажиточными считают себя 2,1% респондентов, а богатыми 0,2%.



На чем не экономят

Заявили, что им не нужно экономить, занимать или обращаться за денежной помощью для таких вещей:

Продукты питания - 67,3%,

Коммунальные платежи - 59,7%,

Бюджетные электроприборы - 59,6%,

Новая крупная бытовая техника - 25,5%.

Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.