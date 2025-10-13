Бедные или богатые: украинцы оценили свой материальный уровень
Около четверти украинцев назвали свою семью бедной. Тех, кто считает себя богатым, значительно меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг "Украинское общество" волна 2025 года Института социологии НАН Украины.
По данным опроса, подавляющее большинство (72,4%) оценили уровень благосостояния своей семьи как средний.
Кроме того, 3,5% оценили его как нищенский, 21,9% - бедный.
Зажиточными считают себя 2,1% респондентов, а богатыми 0,2%.
На чем не экономят
Заявили, что им не нужно экономить, занимать или обращаться за денежной помощью для таких вещей:
- Продукты питания - 67,3%,
- Коммунальные платежи - 59,7%,
- Бюджетные электроприборы - 59,6%,
- Новая крупная бытовая техника - 25,5%.
Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн эффекте 1,1 не превышает 2,4%.
Напомним, средний балл удовлетворенности жизнью среди украинцев составляет лишь 5,4 из 10, что значительно уступает показателям в странах с высокой социальной защитой.
По данным опроса Центра Разумкова в сентябре 2024 года 31,1% украинцев оценивали уровень благосостояния собственной семьи как плохой, 49,6% ˗ как не плохой и не хороший, 16,3% ˗ как хороший.