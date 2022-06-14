ru ua
Вт, 14 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Безвозвратные потери: ВСУ сбили вражеский вертолет в Херсонской области

Новина українською →
Украина, Вторник 14 июня 2022 15:39
Безвозвратные потери: ВСУ сбили вражеский вертолет в Херсонской области Фото: украинские артиллеристы (t me landforcesofukraine-3)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины сбили вертолет российских военных без возможностей повторного использования вблизи Николаевки в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Одесская область

Российские военные выпустили утром две крылатые ракеты типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "БАЛ" во временно оккупированном Крыму. Подразделение противовоздушной обороны сбило их над морем.

Кривой Рог и Николаев

Ночью оккупанты из оккупированной Херсонской области ударили реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган" по Криворожскому району и по Николаеву. В результате обстрелов пострадавших нет.

Захватчики разрушают супермаркеты, объекты городской и пригородной инфраструктуры, а также запугивают местное население.

Потери оккупантов

Украинские защитники ликвидировали 16 оккупантов, уничтожили танк и 6 единиц бронированной и автомобильной техники. Кроме того, военные заземлили из переносного зенитно-ракетного комплекса вражеский вертолет без возможностей повторного использования в районе Николаевки в Херсонской области.

Блокада портов

Оккупанты продолжают блокаду украинских портов в Черном море. Наготове находятся 4 ракетных и 3 больших десантных корабля. Из-за 32 крылатых ракет морского базирования ракетная угроза остается актуальной.

Напомним, 14 июня украинские военные сбили российские ракеты сразу в четырех областях Украины.

Кроме этого, Вооруженные силы продвинулись в сторону Херсона и имеют тактические успехи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает