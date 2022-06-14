Безвозвратные потери: ВСУ сбили вражеский вертолет в Херсонской области
Вооруженные силы Украины сбили вертолет российских военных без возможностей повторного использования вблизи Николаевки в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Одесская область
Российские военные выпустили утром две крылатые ракеты типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса "БАЛ" во временно оккупированном Крыму. Подразделение противовоздушной обороны сбило их над морем.
Кривой Рог и Николаев
Ночью оккупанты из оккупированной Херсонской области ударили реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган" по Криворожскому району и по Николаеву. В результате обстрелов пострадавших нет.
Захватчики разрушают супермаркеты, объекты городской и пригородной инфраструктуры, а также запугивают местное население.
Потери оккупантов
Украинские защитники ликвидировали 16 оккупантов, уничтожили танк и 6 единиц бронированной и автомобильной техники. Кроме того, военные заземлили из переносного зенитно-ракетного комплекса вражеский вертолет без возможностей повторного использования в районе Николаевки в Херсонской области.
Блокада портов
Оккупанты продолжают блокаду украинских портов в Черном море. Наготове находятся 4 ракетных и 3 больших десантных корабля. Из-за 32 крылатых ракет морского базирования ракетная угроза остается актуальной.
Напомним, 14 июня украинские военные сбили российские ракеты сразу в четырех областях Украины.
Кроме этого, Вооруженные силы продвинулись в сторону Херсона и имеют тактические успехи.