ВСУ продвинулись в сторону Херсона и имеют тактические успехи
Украинские бойцы уже вторую неделю имеют тактические успехи по контрнаступательным действиям в сторону Херсона. Они продвинулись еще на 5 километров от Таврического.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя в эфире телемарафона.
"Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона, где как раз находятся оккупанты. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной балкой", - рассказал Хлань.
По его словам, украинские защитники имеют такие тактические победы, которые обязательно должны перерасти в полноценное контрнаступление.
"Как бы ни старались оккупанты вернуть, отбить утраченные позиции - у них ничего не удается, и они еще больше откатываются назад. То есть, мы постепенно имеем преимущества", - объясняет Хлань.
При этом он отметил, что украинские обстрелы являются не такими массированными, как российские, однако настолько точными, что поражают технику и боеприпасы оккупанта, стараясь не делать ущерб местной инфраструктуре в отличие от врага, который продолжает хаотично обстреливать жилые дома украинцев.
Напомним, по данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от Херсона.
Ранее стало известно, что ВСУ ведут контрнаступательные действия в Херсонской области одновременно на нескольких направлениях.
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