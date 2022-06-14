Безповоротні втрати: ЗСУ збили ворожий гвинтокрил в Херсонській області

Збройні сили України збили гвинтокрил російських військових без можливостей повторного використання поблизу Миколаївки в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Одеська область

Російські військові випустили зранку дві крилаті ракети типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "БАЛ" в тимчасово окупованому Криму. Підрозділ протиповітряної оборони збив їх над морем.

Кривий ріг і Миколаїв

Вночі окупанти з окупованої Херсонської області вдарили реактивними системами залпового вогню "Смерч" та "Ураган" по Криворізькому району та по Миколаєву. У результаті обстрілів постраждалих немає.

Загарбники руйнують супермаркети, об’єкти міської та приміської інфраструктури, а також залякують місцеве населення.

Втрати окупантів

Українські захисники ліквідували 16 окупантів, знищили танк і 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Окрім того, військові заземлили з переносного зенітно-ракетного комплексу ворожий гвинтокрил без можливостей повторного використання в районі Миколаївки в Херсонській області.

Блокада портів

Окупанти продовжують блокаду українських портів у Чорному морі. Напоготові перебувають 4 ракетні та 3 великі десантні корабл. Через 32 крилаті ракети морського базування ракетна загроза залишається актуальною.