Безвизу Украины с ЕС не угрожает коронавирус, - Еврокомиссия

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Не известно также об угрозе визовой либерализации для Украины с каких-то других причин

ЕС не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной из-за коронавирусного кризиса. Об этом заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова в интервью "Европейской правде".

Матернова отметила, что ей не известно также об угрозе визовой либерализации для Украины с каких-то других причин.

"Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически - как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?, - сказала Матернова.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что Германия во главе Совета ЕС даст четкий сигнал о европейском будущем Украины. Он заверил, что европейская и евроатлантическая интеграция остаются приоритетом внешнеполитического курса Украины.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил безвиз с Северной Македонией. Так, соглашение было подписано в начале июля. В Кабмине ожидают, что заключение соглашения будет способствовать развитию двусторонних отношений с Северной Македонией, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Автор: Анастасия Рокитна