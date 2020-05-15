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Безвізу України з ЄС не загрожує коронавірус, - Єврокомісія

Новини » Коронавірус     15.05.2020 - 11:16
Безвізу України з ЄС не загрожує коронавірус, - Єврокомісія
Іллюстративне фото (president.gov.ua)

Не відомо також про загрозу візовій лібералізації для України з якихось інших причин

ЄС не має наміру переглядати умови безвізового режиму з Україною через коронавірусну кризу. Про це заявила заступниця голови гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріна Матернова в інтерв’ю "Європейській правді".

Матернова зазначила, що їй не відомо також про загрозу візовій лібералізації для України з якихось інших причин.

"Я жодного разу не чула в Брюсселі навіть дискусій про це. Безвізовий режим із епідемією не пов’язаний. Зрештою, навіть якщо міркувати логічно - як відновлення візового режиму допомогло би у протидії епідемії?, - сказала Матернова.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Німеччина на чолі Ради ЄС дасть чіткий сигнал про європейське майбутнє України. Він запевнив, що європейська і євроатлантична інтеграція залишаються пріоритетом зовнішньополітичного курсу України.

Раніше повідомлялось, що Кабмін схвалив безвіз з Північною Македонією. Так, угоду було підписано на початку липня. У Кабміні очікують, що укладення угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин з Північною Македонією, інтенсифікації контактів в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ЕвросоюзБезвиз
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