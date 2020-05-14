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Украина и ЕС договорились ускорить заключение "промышленного безвиза"

Новости » Политика     14.05.2020 - 15:33
Украина и ЕС договорились ускорить заключение "промышленного безвиза"
Фото: Дмитрий Кулеба (УНИАН)

Кулеба провел видеовстречу с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи об ускорении работы над "промышленным безвизом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Так, во время сегодняшней видеовстречи стороны договорились ускорить совместную работу по подготовке к заключению соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, так называемый "промышленный безвиз" между Украиной и ЕС. Из-за пандемии коронавируса переговорные процессы замедлились.

"Кулеба и Варгеи согласились придать дополнительный импульс работе по обновлению Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, присоединении Украины к Соглашению об общем авиационном пространстве, интеграции в Единый цифровой рынок ЕС, участию Украины как неотъемлемой составляющей в реализации Европейского зеленого соглашения", - добавили в МИД.

Кроме того, стороны обсудили гуманитарную помощь ЕС для уязвимых слоев населения на Донбассе, обменялись мнениями относительно предстоящего саммита Восточного партнерства, а также уделили внимание поддержке ЕС украинского малого и среднего бизнеса.

"Варгеи заверил в неизменности поддержки Украины на европейском пути и в реализации реформ", - подчеркнули в МИД.

Напомним, в конце января тогдашний украинский премьер Алексей Гончарук во время разговора с высоким представителем ЕС по внешним делам и политики безопасности Жозепом Боррелем заявлял, что Украина готова к заключению соглашения о "промышленном безвизе" с ЕС.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новости Украины ЕвросоюзУкраинапромышленностьДмитрий КулебаБезвиз
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