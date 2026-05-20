Безвізові 60 днів у Таїланді закінчились? Скільки й кому дозволять перебувати в країні

08:14 20.05.2026 Ср
3 хв
Таїланд скасовує двомісячний безвіз для туристів через збільшення кримінальних злочинів серед іноземців
Пилип Бойко
Безвізові 60 днів у Таїланді закінчились? Скільки й кому дозволять перебувати в країні Фото: храм Ват Арун (Храм Світанку) у Бангкоку, Таїланд (Getty Images)
Таїланд офіційно змінює правила в'їзду для іноземців та скорочує час перебування в країні без віз. Влада йде на цей крок, щоб зупинити хвилю злочинності та навести лад у туристичній сфері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Guardian.

Безвізовий режим у 60 днів іде в минуле, адже Кабінет міністрів Таїланду схвалив нові обмеження, які стосуються 93 країн світу. Серед них Україна, США, Велика Британія, країни Шенгенської зони та Австралія.

Наразі українці можуть перебувати у Таїланді без візи до 60 днів. Такі пільги запровадили у липні 2024 року.

Скільки можна буде перебувати у Таїланді без візи

Більшість туристів зможуть гостювати тепер лише до 30 днів. Деяким країнам залишать всього 15 днів. Міністр туризму підтвердив зміни й тепер термін перебування визначатимуть індивідуально для кожної держави.

Головна причина скорочення безвізу - кримінал. Поліція фіксує сплеск злочинів серед іноземців, а це дратує місцевих. Нещодавно країну сколихнула серія гучних арештів.

Що саме порушують мандрівники:

  • Торгівля наркотиками та контрабанда.
  • Організація сексуальної експлуатації.
  • Незаконний бізнес (готелі та школи без ліцензій).
  • Порушення правил працевлаштування.

План скорочення безвізу - частина стратегії боротьби з транснаціональною злочинністю. Країна не має претензій до конкретних націй. Питання лише до людей, які зловживають гостинністю.

Як тепер подовжити перебування у Таїланді

Автоматичного продовження більше не буде. Туристам доведеться йти до імміграційного офісу, а поновити право на перебування можна лише один раз. Рішення прийматимуть індивідуально.

Речниця уряду пояснила механізм:

"60 днів було автоматичним, але рішення про поновлення прийматиме офіцер, і туристи повинні будуть пояснити, чому вони залишаються довше".

Раніше уряд намагався стимулювати економіку. В липні 2024 року термін збільшили з 30 до 60 днів. Проте експеримент виявився неоднозначним.

"Туристи надали "переваги", такі як стимулювання економіки, але нинішня схема дозволила деяким людям експлуатувати її", - зазначили в уряді.

Економічні виклики Таїланду

Туризм - це 10% ВВП країни. Гроші потрібні бюджету, але кількість відвідувачів не зростає й допандемічні показники досі не досягнуті.

Статистика свідчить про спад:

  • У першому кварталі 2026 року кількість туристів впала на 3,4% порівняно з минулим роком.
  • Потік гостей з Близького Сходу скоротився майже на третину.
  • Очікувана кількість іноземців на цей рік - 33,5 мільйона осіб.

Влада сподівається, що нові правила не відлякають законослухняних туристів. Навпаки, безпека має стати перевагою. Таїланд хоче бачити якісний туризм, а не кримінальні схеми під виглядом відпочинку.

Що ще варто знати туристам з України

