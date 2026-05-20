Безвизовые 60 дней в Таиланде закончились? Сколько и кому разрешат находиться в стране
Таиланд официально меняет правила въезда для иностранцев и сокращает время пребывания в стране без виз. Власти идут на этот шаг, чтобы остановить волну преступности и навести порядок в туристической сфере.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Guardian.
Безвизовый режим в 60 дней уходит в прошлое, ведь Кабинет министров Таиланда одобрил новые ограничения, которые касаются 93 стран мира. Среди них Украина, США, Великобритания, страны Шенгенской зоны и Австралия.
Сейчас украинцы могут находиться в Таиланде без визы до 60 дней. Такие льготы ввели в июле 2024 года.
Сколько можно будет находиться в Таиланде без визы
Большинство туристов смогут гостить теперь только до 30 дней. Некоторым странам оставят всего 15 дней. Министр туризма подтвердил изменения и теперь срок пребывания будут определять индивидуально для каждого государства.
Главная причина сокращения безвиза - криминал. Полиция фиксирует всплеск преступлений среди иностранцев, а это раздражает местных. Недавно страну всколыхнула серия громких арестов.
Что именно нарушают путешественники:
- Торговля наркотиками и контрабанда.
- Организация сексуальной эксплуатации.
- Незаконный бизнес (гостиницы и школы без лицензий).
- Нарушение правил трудоустройства.
План сокращения безвиза - часть стратегии борьбы с транснациональной преступностью. Страна не имеет претензий к конкретным нациям. Вопрос только к людям, которые злоупотребляют гостеприимством.
Как теперь продлить пребывание в Таиланде
Автоматического продления больше не будет. Туристам придется идти в иммиграционный офис, а восстановить право на пребывание можно только один раз. Решение будут принимать индивидуально.
Пресс-секретарь правительства объяснила механизм:
"60 дней было автоматическим, но решение о возобновлении будет принимать офицер, и туристы должны будут объяснить, почему они остаются дольше".
Ранее правительство пыталось стимулировать экономику. В июле 2024 года срок увеличили с 30 до 60 дней. Однако эксперимент оказался неоднозначным.
"Туристы предоставили "преимущества", такие как стимулирование экономики, но нынешняя схема позволила некоторым людям эксплуатировать ее", - отметили в правительстве.
Экономические вызовы Таиланда
Туризм - это 10% ВВП страны. Деньги нужны бюджету, но количество посетителей не растет и допандемические показатели до сих пор не достигнуты.
Статистика свидетельствует о спаде:
- В первом квартале 2026 года количество туристов упало на 3,4% по сравнению с прошлым годом.
- Поток гостей с Ближнего Востока сократился почти на треть.
- Ожидаемое количество иностранцев на этот год - 33,5 миллиона человек.
Власти надеются, что новые правила не отпугнут законопослушных туристов. Наоборот, безопасность должна стать преимуществом. Таиланд хочет видеть качественный туризм, а не криминальные схемы под видом отдыха.
Что еще стоит знать туристам из Украины
