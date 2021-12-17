Безвиз действует для украинцев в 108 странах, - Кулеба

По состоянию на 16 декабря украинцы имеют право въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира. При этом безвизовый режим действует в 108 государствах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Дмитрия Кулебы на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"По состоянию на декабрь 2021 года, граждане Украины имеют право въезжать в упрощенном порядке в 160 стран мира, безвиз распространяется на 108 государств и территорий, в 52 страны - по упрощенной процедуре электронной визы или визы по прибытию", - заявил министр.

При этом он уточнил, что в 2021 году, "несмотря на многие препятствия, мы расширили свободу путешествий для украинцев и продолжаем работать над новыми безвизами".

Глава МИД также рассказал, что в 2021 году Украина расширила безвизовый въезд в шесть стран. Кроме того, вступили в силу четыре международных договора Украины в сфере либерализации визового режима с Гренадой, Сербией, Перу, Сент-Винсент и Гренадинами; Франция и Нидерланды расширили действие безвиза для украинцев на свои заморские территории.

Министр также отметил, что онлайн-карту для путешествий, составленную министерством, просмотрели 14,7 млн ​​раз. Ежедневно ею пользуются 35-40 тысяч пользователей.