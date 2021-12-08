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Украина и Британия договорились о постепенных шагах к упрощению поездок между странами

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Среда 08 декабря 2021 21:12
Украина и Британия договорились о постепенных шагах к упрощению поездок между странами Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Власти Великобритании подтвердили, что продолжат переговоры с Украиной для упрощения режима поездок между странами. Об этом говорится в совместном коммюнике Британии и Украины по итогам поездки в Лондон главы МИД Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Мы продолжим налаживать сотрудничество для упрощения путешествий граждан и, при наличии соответствующих условий, будем делать постепенные шаги для упрощения режима поездок между нашими странами", - говорится в документе.

Напомним, ранее в Британии назвали сроки начала переговоров о безвизе с Украиной.

Кроме того, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что предоставление безвизового режима Украине не зависит от политических решений.

Добавим, что Кулеба заявлял, что для Украины существует реальная перспектива упрощения визового режима с Великобританией, однако в Соединенном Королевстве пока не готовы вести переговоры о безвизе.

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