Кулеба о безвизе с Британией: эта стена должна быть разрушена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет добиваться безвизового режима с Великобританией. Однако, по его словам, на это уйдет время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.