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Безвіз діє для українців у 108 країнах, - Кулеба

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 13:55
Безвіз діє для українців у 108 країнах, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Станом на 16 грудня українці мають право в'їжджати в спрощеному порядку в 160 країн світу. При цьому безвізовий режим діє в 108 державах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Дмитра Кулеби на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Станом на грудень 2021 року, громадяни України мають право в'їжджати в спрощеному порядку в 160 країн світу, безвіз поширюється на 108 держав і територій, в 52 країни - за спрощеною процедурою електронної візи або візи по прибуттю", - заявив міністр.

При цьому він уточнив, що в 2021 році, "незважаючи на багато перешкод, ми розширили свободу подорожей для українців і продовжуємо працювати над новими безвізами".

Глава МЗС також розповів, що в 2021 році Україна розширила безвізовий в'їзд в шість країн. Крім того, набули чинності чотири міжнародні договори України у сфері лібералізації візового режиму з Гренадою, Сербією, Перу, Сент-Вінсент і Гренадинами; Франція і Нідерланди розширили дію безвізу для українців на свої заморські території.

Міністр також зазначив, що онлайн-карту для подорожей, складену Міністерством, переглянули 14,7 млн разів. Щодня нею користуються 35-40 тисяч користувачів.

Нагадаємо, 9 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна домагатиметься безвізового режиму з Великобританією. Однак, за його словами, на це піде час.

Нагадаємо, раніше Британія і Україна домовилися продовжити переговори для спрощення режиму поїздок між країнами.

Крім того, раніше посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що надання безвізового режиму Україні не залежить від політичних рішень.

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