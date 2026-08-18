Безугла повернулася до "Слуги народу" після скандального виходу два роки тому

Мар'яна Безугла повернулася до фракції "Слуга народу" через два роки після виходу. Вона назвала причини рішення та не виключила тимчасового формату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Марʼяна Безугла увійшла знову у Слугу народу. Повернення", - написав він.

Безугла підтвердила своє повернення та пояснила, навіщо знову приєдналася до фракції.

За словами нардепки, одна з причин полягає у створенні спеціальної комісії щодо військової юстиції. Безугла зазначила, що очолювати таку комісію не може позафракційний депутат, тому членство у фракції для неї має практичне значення.

Ще однією причиною вона назвала необхідність мати стабільне право брати участь у всіх нарадах.

"Пояснювала, чому повернулась у "Слугу народу": аби створити спецкомісію щодо військової юстиції, яку не може очолювати позафракційний нардеп, а також мати стабільне право брати участь у всіх нарадах, не мовчати там, звісно", - написала Безугла.

Водночас нардепка не виключила, що її повернення до фракції не буде остаточним.

"Можливо, це тимчасово", - додала вона.

Вихід Безуглої із фракції

Нагадаємо, Мар'яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу" у липні 2024 року. Вона обиралася до Верховної Ради у 2019 році від цієї політичної сили по мажоритарному округу в Києві, тому вихід із фракції не означав втрату депутатського мандата.

Перед цим Безугла неодноразово заявляла, що не погоджується з підходами та методами роботи своїх колег по фракції та парламентському комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

Її публічний конфлікт із військовим керівництвом розпочався восени 2023 року. Тоді депутатка критикувала Валерія Залужного, зокрема через відсутність, за її словами, чіткого плану війни на 2024 рік та недостатні, на її думку, темпи мобілізації.

Після призначення Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ Безугла продовжила публічно критикувати військове керівництво. Також вона виступала із заявами на адресу командувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля та командувача Повітряних сил Миколи Олещука.