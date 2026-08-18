У Молдові фермери погрожують масштабними протестами через рішення щодо України

Молдовські фермери погрожують масштабними протестами, якщо влада не перегляне рішення про знижку для України на перевезення вантажів залізницею. Аграрії вимагають від уряду відреагувати на їхню вимогу до 21 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker .

З таким ультиматумом виступила молдовська асоціація аграріїв "Сила фермерів".

За словами глави асоціації Александра Слусаря, він уже зустрівся з прем'єром Василе Тофаном.

У центрі їхньої уваги було занепокоєння фермерів щодо пільгового залізничного транзиту для України.

На цьому тлі Слусарь нагадав про ситуацію у 2022-2023 роках, коли погано організований транзит продукції із сусідньої країни заблокував експорт вітчизняних товарів.

"Молдовським фермерам довелося продавати продукцію значно дешевше за собівартість. Ми не можемо допустити, щоб наш експорт опинився під загрозою через логістичні або митні перешкоди", - заявив очільник "Сили фермерів".

Він також пояснив, що наразі фермери домагаються участі в дискусіях щодо організації транзиту українських вантажів.

Асоціація вже оголосила дедлайн для влади Молдови - 21 серпня. Якщо уряд країни жодним чином не відреагує, фермери обіцяють розпочати масштабні протести.