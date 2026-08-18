Безуглая вернулась в "Слугу народа" после скандального выхода два года назад

Марьяна Безуглая вернулась во фракцию "Слуга народа" через два года после выхода. Она назвала причины решения и не исключила временный формат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram народного депутата Ярослава Железняка.

"Марианна Безуглая вошла снова в Слугу народа. Возвращение", - написал он.

Безуглая подтвердила свое возвращение и объяснила, зачем снова присоединилась к фракции.

По словам нардепки, одна из причин состоит в создании специальной комиссии по военной юстиции. Безуглая отметила, что возглавлять такую комиссию не может внефракционный депутат, поэтому членство во фракции для нее имеет практическое значение.

Еще одной причиной она назвала необходимость иметь стабильное право участвовать во всех совещаниях.

"Объясняла, почему вернулась в "Слугу народа": чтобы создать спецкомиссию по военной юстиции, которую не может возглавлять внефракционный нардеп, а также иметь стабильное право участвовать во всех совещаниях, не молчать там, конечно", - написала Безугла.

В то же время нардепка не исключила, что ее возвращение во фракцию не будет окончательным.

"Возможно, это временно", - добавила она.

Выход Безуглой из фракции

Напомним, Марьяна Безугла вышла из фракции "Слуга народа" в июле 2024 года. Она избиралась в Верховную Раду в 2019 году от этой политической силы по мажоритарному округу в Киеве, поэтому выход из фракции не означал потерю депутатского мандата.

Перед этим Безугла неоднократно заявляла, что не согласна с подходами и методами работы своих коллег по фракции и парламентскому комитету по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Ее публичный конфликт с военным руководством начался осенью 2023 года. Тогда депутат критиковала Валерия Залужного, в частности из-за отсутствия, по ее словам, четкого плана войны на 2024 год и недостаточных, по ее мнению, темпов мобилизации.

После назначения Александра Сырского главнокомандующим ВСУ Безугла продолжила публично критиковать военное руководство. Также она выступала с заявлениями в адрес командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля и командующего Воздушными силами Николая Олещука.