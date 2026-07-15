Безугла неочікувано вирішила повернутися у фракцію "Слуги народу"

Чому вирішила повернутися до "Слуги народу"

За словами Безуглої, вона змушена буде повторно вступити до фракції, оскільки їй блокують постанову тимчасової слідчої комісії (ТСК) про систему військової юстиції.

Депутатка звинуватила у блокуванні керівника регламентного комітету, представника "Слуги народу" Григорія Кальченка. За її словами, той посилається на норму регламенту, згідно з якою позафракційний народний депутат нібито не може збирати ТСК.

"Отже, мені прийдеться вступити до "Слуги народу", щоб він перестав гратися комами й пропустив постанову до зали. І нарешті ми з колегами отримали мандат на військову юстицію, що мало бути зроблено багато років тому", - написала Безугла.

Депутатка додала, що ходитиме на всі зібрання фракції та домагатиметься ухвалення постанови.

Повернення не автоматичне

Повторний вступ Безуглої до "Слуги народу" залежить не лише від її бажання. Рішення про прийняття депутата до фракції ухвалюють самі учасники фракції - тобто "слуги" мають погодитися повернути її до складу.

Вихід із фракції у 2024 році

Безугла вийшла з фракції "Слуга народу" у липні 2024 року - її вихід не загрожував втратою мандату, оскільки вона обиралася у мажоритарному окрузі.

Депутатка неодноразово наголошувала, що не розділяє поглядів і методів роботи колег по фракції та в комітеті з питань нацбезпеки, оборони і розвідки.

З осені 2023 року Безугла вступила у публічний заочний конфлікт з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Претензії стосувались нібито відсутності у нього "плану війни" на 2024 рік та вимог щодо мобілізації більшої кількості громадян. Після звільнення Залужного вона почала критикувати і нового головкома Олександра Сирського.

Також Безугла активно критикувала командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля, називаючи його "злочинцем і вбивцею", а згодом - Повітряні сили та їхнього командувача Миколу Олещука.