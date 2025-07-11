Безсонні ночі та втома? Ці мейкап-хитрощі сховають темні кола та врятують ваш день

Макіяж, який приховає втому

Існує декілька хитрощів, завдяки яким ви можете не лише сховати темні кола, а й в цілому додати своєму обличчю більше свіжості. І візажисти наголошують: важливо не створювати ефект маски, а просто спробувати розставити цікаві акценти.

Консилер з теплим жовтим підтоном сховає "мішки"

Щоб приховати темні кола, важливо обрати правильний відтінок. Якщо ви бачите синьо-фіолетовий відтінок під очима, не використовуйте надто світлі або рожеві консилери. Ідеальний варіант - з теплим жовтим чи персиковим підтоном. Наносьте його тонким шаром лише туди, де є потемніння. І не забудьте закріпити легким шаром пудри, це продовжить стійкість і не дасть тону "сповзти".

Сяйво у кутиках очей "відкриє" погляд

Навіть трохи кремового хайлайтера або перламутрових тіней у внутрішніх кутиках очей працюють як чарівна паличка. Вони "розкривають" погляд і відвертають увагу від набряків або втоми. Це простий трюк, який додає свіжості за секунди. А якщо ви наносите світлий олівець на слизову нижньої повіки, то ефект посилюється вдвічі.

Як сховати втому (фото: Freepik)

Туш, але лише на верхні вії

Це класичний б'юті-трюк для тих, хто не виспався. Туш на нижніх віях часто створює небажану тінь, яка підкреслює кола під очима. А ось добре підкручені верхні вії навпаки "розкривають" очі, роблять погляд свіжим і зібраним. Оберіть туш з ефектом підкручування, вона ідеально підійде такої ситуації.

Рум’яна теплих відтінків, щоб "оживити" щоки

Обличчя після безсонної ночі часто виглядає блідим і пласким. Трохи рум’ян персикового, теракотового чи коралового відтінку на "яблучках" щік миттєво додають об’єму і здорового кольору. А ще вони "відвернуть" увагу від втомлених очей. Але уникайте холодного рожевого або занадто темного тону, вони підкреслюють те, що ви мало спали.

Зробіть акцент на брови або губи

Коли очі виглядають не найкраще, варто змістити увагу. Охайно оформлені брови (заповнені олівцем або гелем) або яскраві, але не надто, губи - чудовий акцент. Обирайте або те, або інше. Наприклад, бальзам з тоном або кремова помада у теплому відтінку "оживить" обличчя без перевантаження.

Як швидко освіжити вигляд до макіяжу

Перш ніж братися за косметику, дайте шкірі "прокинутись". Вмийтеся прохолодною водою або протріть обличчя кубиком льоду, це зменшить набряки та покращить мікроциркуляцію.

Потім нанесіть зволожувальну сироватку або патчі під очі. Якщо є кілька хвилин, використайте тканинну маску з кофеїном або гіалуронкою. Ці прості кроки повернуть шкірі тонус і підсилять ефект мейкапу.