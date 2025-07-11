Бессонные ночи и усталость? Эти мейкап-хитрости спрячут темные круги и спасут ваш день

Макияж, который скроет усталость

Существует несколько хитростей, благодаря которым вы можете не только скрыть темные круги, но и в целом придать своему лицу больше свежести. И визажисты отмечают: важно не создавать эффект маски, а просто попробовать расставить интересные акценты.

Консилер с теплым желтым подтоном спрячет "мешки"

Чтобы скрыть темные круги, важно выбрать правильный оттенок. Если вы видите сине-фиолетовый оттенок под глазами, не используйте слишком светлые или розовые консилеры. Идеальный вариант - с теплым желтым или персиковым подтоном. Наносите его тонким слоем только туда, где есть потемнения. И не забудьте закрепить легким слоем пудры, это продлит стойкость и не даст тону "сползти".

Сияние в уголках глаз "откроет" взгляд

Даже немного кремового хайлайтера или перламутровых теней во внутренних уголках глаз работают как волшебная палочка. Они "раскрывают" взгляд и отвлекают внимание от отеков или усталости. Это простой трюк, который добавляет свежести за секунды. А если вы наносите светлый карандаш на слизистую нижнего века, то эффект усиливается вдвойне.

Как скрыть усталость (фото: Freepik)

Тушь, но только на верхние ресницы

Это классический бьюти-трюк для тех, кто не выспался. Тушь на нижних ресницах часто создает нежелательную тень, которая подчеркивает круги под глазами. А вот хорошо подкрученные верхние ресницы наоборот "раскрывают" глаза, делают взгляд свежим и собранным. Выберите тушь с эффектом подкручивания, она идеально подойдет такой ситуации.

Румяна теплых оттенков, чтобы "оживить" щеки

Лицо после бессонной ночи часто выглядит бледным и плоским. Немного румян персикового, терракотового или кораллового оттенка на "яблочках" щек мгновенно добавляют объема и здорового цвета. А еще они "отвлекут" внимание от уставших глаз. Но избегайте холодного розового или слишком темного тона, они подчеркивают то, что вы мало спали.

Сделайте акцент на брови или губы

Когда глаза выглядят не лучшим образом, стоит сместить внимание. Аккуратно оформленные брови (заполненные карандашом или гелем) или яркие, но не слишком, губы - отличный акцент. Выбирайте либо то, либо другое. Например, бальзам с тоном или кремовая помада в теплом оттенке "оживит" лицо без перегрузки.

Как быстро освежить вид до макияжа

Прежде чем браться за косметику, дайте коже "проснуться". Умойтесь прохладной водой или протрите лицо кубиком льда, это уменьшит отеки и улучшит микроциркуляцию.

Затем нанесите увлажняющую сыворотку или патчи под глаза. Если есть несколько минут, используйте тканевую маску с кофеином или гиалуронкой. Эти простые шаги вернут коже тонус и усилят эффект мейкапа.