Безславний кінець. Нейтральні росіяни завершили виступи на Олімпіаді-2024: скільки медалей

Нейтральні російські атлети надалі не виступатимуть на Олімпійських іграх у Парижі. Останнім змагання покинув каноїст Захар Пєтров.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

Росіянин фінішував четвертим у запливі каное на 1000 м. Його виступ був останнім для спортсменів із РФ, які отримали допуск на Ігри та змагалися без гімну, прапора та інших символів.

Невдача Пєтрова дозволила підбити підсумки виступів нейтральних атлетів країни-агресорки. На Олімпіаді-2024 вони завоювали лише одну нагороду. Тенісистки Мірра Андрєєва і Діана Шнайдер дійшли до фіналу парного розряду та з поразкою отримали срібні медалі.

Загалом у літніх Іграх узяли участь 15 російських атлетів. Вони змагалися в п'яти видах програми – тенісі, веслуванні, велоспорті, стрибках на батуті та плаванні. На токійській Олімпіаді росіяни здобули 71 нагороду, зокрема 20 "золотих".

Олімпійські ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Загалом у столиці та інших містах Франції всього розіграють 329 комплектів медалей. Україна вже завоювала 11 нагород (3 золотих, 4 срібних і 4 бронзових).