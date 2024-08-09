Бесславный конец. Нейтральные россияне завершили выступления на Олимпиаде: сколько медалей
Нейтральные российские атлеты впредь не будут выступать на Олимпийских играх в Париже. Последним состязания покинул каноист Захар Петров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Россиянин финишировал четвертым в заплыве каноэ на 1000 м. Его выступление было последним для спортсменов из РФ, получивших допуск на Игры и соревновавшихся без гимна, флага и других символов.
Неудача Петрова позволила подвести итоги выступлений нейтральных атлетов страны-агрессора. На Олимпиаде-2024 они завоевали всего одну награду. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер дошли до финала парного разряда и с поражением получили серебряные медали.
Всего в летних Играх приняло участие 15 российских атлетов. Они соревновались в пяти видах программы – теннисе, гребле, велоспорте, прыжках на батуте и плавании. На токийской Олимпиаде россияне получили 71 награду, в том числе 20 "золотых".
Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В столице и других городах Франции всего разыграют 329 комплектов медалей. Украина уже завоевала 11 наград (3 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых).
К слову, ранее подвели итоги соревнований 8 августа на Олимпиаде-2024.
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