Безработным будут платить до 90 тысяч на создание собственного бизнеса

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Безработный может получить единовременную выплату

Государственная служба занятости в 2020 году реализует несколько программ содействия занятости населения направленную на развитие предпринимательства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

По данным пресс-службы, одной из таких программ является программа предоставления одноразовой выплаты помощи по безработице для начала предпринимательской деятельности зарегистрированным в службе занятости безработным. Максимальный размер такой финансовой поддержки в 2020 году может достигать 90 тыс. грн (при условии назначения пособия по безработице в максимальном размере). Средний размер такой помощи в 2020 году - 46 тыс. грн.

В проекте бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2020 год на эту программу поддержки безработных предусмотрены средства в сумме 386 млн грн, что в 4,7 раз больше чем в 2019 году (82,2 млн).

"Средства, выплаченные безработному единовременно для организации предпринимательской деятельности, возвращать будет не нужно", - говорится в сообщении.

Участие в программе по началу собственного бизнеса могут брать безработные с 18 летнего возраста, которые зарегистрированы в государственной службе занятости, не заключили новый трудовой договор в течение одного месяца после регистрации в службе занятости и совместно с карьерным советником составили план действий для открытия собственного бизнеса.

Не получат такой помощи безработные, которые в течение последних 24 месяцев перед регистрацией работали как физическое лицо-предприниматель, несмотря на то, что предпринимательская деятельность была прекращена и снята с регистрации, а также лица, которые уже получали финансовую поддержку от службы занятости на открытие собственного дела, но не осуществляли предпринимательскую деятельность или прекратили ее в течение двух лет, начиная со дня государственной регистрации

По данным Минэкономики, в течение 2019 года собственное дело при содействии службы занятости начали 2,4 тыс. человек, а в этом году в планах службы – помочь в создании собственного бизнеса уже 8,5 тыс. безработным, что в 3,6 раз больше.

Чаще всего бывшие безработные открывают свой бизнес в сфере торговли, профессиональной и научной деятельности, ремонта бытовой техники, а также в перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве.

Напомним, по данным Национального банка Украины, в начале 2020 года украинские предприятия продолжают ожидать сокращения численности работников. По данным опроса, в январе 2020 года 7% менеджеров предприятий ожидают увеличения персонала, 75% - что численность останется без изменений, а 19% ожидают сокращения числа работников.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 марта 2020 года в Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице. Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1 800 грн. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн.