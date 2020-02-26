Безробітним платитимуть до 90 тисяч на створення власного бізнесу

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Безробітний може отримати одноразову виплату

Державна служба зайнятості у 2020 році реалізує декілька програм сприяння зайнятості населення направлену на розвиток підприємництва. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За даними прес-служби, однією з таких програм є програма надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності зареєстрованим у службі зайнятості безробітним. Максимальний розмір такої фінансової підтримки у 2020 році може сягати 90 тис. грн (за умови призначення допомоги по безробіттю у максимальному розмірі). Середній розмір такої допомоги у 2020 році - 46 тис. грн..

У проекті бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік на цю програму підтримки безробітних передбачені кошти в сумі 386 млн грн, що в 4,7 разів більше ніж у 2019 році (82,2 млн).

"Кошти, виплачені безробітному одноразово для організації підприємницької діяльності, повертати буде не потрібно", - йдеться в повідомленні.

Участь у програмі із започаткування власного бізнесу можуть брати безробітні з 18 річного віку, які зареєстровані у державній службі зайнятості, не уклали новий трудовий договір протягом одного місяця після реєстрації службі зайнятості та спільно з кар’єрним радником склали план дій для започаткування власного бізнесу.

Не отримають такої допомоги безробітні, які протягом останніх 24 місяців перед реєстрацією працювали як фізична особа-підприємець, попри те, що підприємницька діяльність була припинена і знята з реєстрації, а також особи, які вже отримували фінансову підтримку від служби зайнятості на відкриття власної справи, але не здійснювали підприємницьку діяльність або припинили її упродовж двох років, починаючи з дня державної реєстрації.

За даними Мінекономіки, протягом 2019 року власну справу за сприяння служби зайнятості започаткували 2,4 тис. осіб, а цього року в планах служби – допомогти у започаткуванні власного бізнесу вже 8,5 тис. безробітним, що в 3,6 разів більше.

Найчастіше колишні безробітні відкривають свій бізнес у сфері торгівлі, професійної та наукової діяльності, ремонту побутової техніки, а також у переробній промисловості та сільському господарстві.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, на початку 2020 року українські підприємства продовжують очікувати скорочення чисельності працівників. За даними опитування, у січні 2020 року 7% менеджерів підприємств очікують збільшення персоналу, 75% - що чисельність залишиться без змін, а 19% очікують скорочення кількості працівників.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 березня 2020 року в Україні збільшили мінімальний розмір допомоги по безробіттю. Для осіб, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 1630 грн до 1 800 грн. Для осіб, виплати яким призначаються без урахування заробітної плати та страхового стажу, мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшено з 610 грн до 650 грн.