В Госслужбе занятости спрогнозировали количество вакансий на 2020 год

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Количество вакансий превысит 1,2 млн

В 2020 году количество вакансий, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составит 1,246 млн единиц, что на 8% больше, чем в 2019 году. Об этом сообщает отдел коммуникаций Государственного центра занятости.

Как отметили в отделе, в 2019 году 3 041 работодатель создал новые рабочие места для безработных, которые имеют дополнительные гарантии в содействии трудоустройству. В то же время субъектами малого предпринимательства создано 7 099 новых рабочих мест в приоритетных видах экономической деятельности, на которые трудоустроены безработные.

Напомним, по данным Национального банка Украины, в начале 2020 года украинские предприятия продолжают ожидать сокращения численности работников. По данным опроса, в январе 2020 года 7% менеджеров предприятий ожидают увеличения персонала, 75% - что численность останется без изменений, а 19% ожидают сокращения числа работников.

Как сообщало РБК-Украина, с 1 марта 2020 года в Украине увеличили минимальный размер пособия по безработице. Для лиц, выплаты которым назначаются с учетом заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 1630 грн до 1 800 грн. Для лиц, выплаты которым назначаются без учета заработной платы и страхового стажа, минимальный размер пособия по безработице увеличен с 610 грн до 650 грн.