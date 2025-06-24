"Безпрецедентна кількість руйнувань": що наразі відомо про наслідки удару РФ по Дніпру

Удар Російської Федерації по Дніпру вдень вівторка, 24 червня, є одним з наймасштабніших за наслідками руйнувань. У місті пошкоджено 50 багатоповерхівок та десятки навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Бориса Філатова у Telegram.

За даними Філатова, у житлових будинках та різних комунальних закладах по місту пошкоджено понад 2 тисячі вікон. Загалом руйнування зафіксовані у майже 50 багатоповерхівках, у деяких понівечені також покрівлі.

"Значні руйнування й у приватному секторі. Лишень на цю мить до Адміністрації Новокодацького району зафіксовано майже 400 звернень від людей. І ці заявки продовжують надходити", - пише Філатов.

Також відомо, що під час обстрілу постраждали майже 40 навчальних закладів - ліцеї та гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища.

Є різні пошкодження у 8 локаціях медичної галузі — лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка.

"Серед громадського транспорту було уражено 3 трамвайні вагони, пошкоджено опору контактної мережі. Зачепило диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю", - повідомив мер.

Окрім цього постраждала також Кайдацька насосно-фільтрувальна станція, 16 районних та прибудинкових котелень.

Удар РФ по Дніпру 24 червня

Сьогодні вдень російські окупанти вдарили ракетами по Дніпру. Внаслідок обстрілу пошкодження також отримав пасажирський потяг "Укрзалізниці".

Президент Володимир Зеленський заявляв про понад 160 постраждалих.