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"Беспрецедентное количество разрушений": что сейчас известно о последствиях удара РФ по Днепру

Вторник 24 июня 2025 18:30
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"Беспрецедентное количество разрушений": что сейчас известно о последствиях удара РФ по Днепру Фото: последствия обстрела Днепра 24 июня (t.me/borys_filatovv)
Автор: Наталья Кава

Удар Российской Федерации по Днепру днем вторника, 24 июня, является одним из самых масштабных по последствиям разрушений. В городе повреждены 50 многоэтажек и десятки учебных заведений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Бориса Филатова в Telegram.

По данным Филатова, в жилых домах и различных коммунальных учреждениях по городу повреждено более 2 тысяч окон. В целом разрушения зафиксированы почти в 50 многоэтажках, в некоторых изуродованы также кровли.

"Значительные разрушения и в частном секторе. Только на данный момент в Администрацию Новокодакского района зафиксировано почти 400 обращений от людей. И эти заявки продолжают поступать", - пишет Филатов.

Также известно, что во время обстрела пострадали почти 40 учебных заведений - лицеи и гимназии, детсады, музыкальные школы и профтехучилища.

Есть различные повреждения в 8 локациях медицинской отрасли - больницы, амбулатории, стоматполиклиники.

"Среди общественного транспорта было поражено 3 трамвайных вагона, повреждена опора контактной сети. Задело диспетчерские и мастерские электротранспорта, в одном из депо побило кровлю", - сообщил мэр.

Кроме этого пострадала также Кайдакская насосно-фильтровальная станция, 16 районных и придомовых котельных.

Россия повредила Днепровскую духовную семинарию

Как рассказали в пресс-службе семинарии, их здание подверглось разрушениям, а именно: семинарский храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, учебный корпус, общежитие, библиотека, компьютерный класс, трапезная, дом для преподавателей.

"Все, кто был на территории учебного заведения - живы и невредимы; материально-техническое имущество Семинарии можно восстановить, а человеческая жизнь - самая большая ценность", - сказано в сообщении.

Фото: Россия повредила Днепровскую духовную семинарию (facebook.com/seminaria.dp.ua)

Удар РФ по Днепру 24 июня

Сегодня днем российские оккупанты ударили ракетами по Днепру. В результате обстрела повреждения также получил пассажирский поезд "Укрзализныци".

Президент Владимир Зеленский заявлял о более 160 пострадавших.

Подробнее об атаке врага на Днепр - в материале РБК-Украина.

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