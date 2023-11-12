Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку, - Сирський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського в Telegram.

"Бахмутський напрямок. Росіяни активізувалися, намагаються відбити раніше втрачені позиції", - заявив Сирський.

Командувач Східного угруповання військ наголосив, що Сили оборони України діють професійно. Атаки російських окупантів відбиваються.

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону заявив, що окупанти на Бахмутському напрямку стояли в обороні, але тепер "промацують оборону" ЗСУ і намагаються штурмувати.

За його словами, на Східному напрямку окупанти стратегічних успіхів не здобули.

"Загалом наступ на Східному фронті почався на початку жовтня. Ми бачили, що противник готується до цього, протягом трьох місяців тривала підготовка. Ми теж до цього готувалися. Основне завдання ворога - не дати нам просуватися. Відповідно якщо ворог нас зупинитися, будуть більш статичні бойові дії", - сказав він.

Що відбувається поблизу Бахмута

Варто зазначити, що Бахмут протягом довгих місяців залишається епіцентром бойових дій. Під час літнього контрнаступу українські військові просунулися на південному та північному фланзі Бахмута. Саме місто залишається під контролем ворога.

Наразі ЗСУ, згідно з останніми зведеннями Генштабу, атакують на південному фланзі Бахмутського напрямку. Сили оборони також допускали, що у разі втрати окупантами північного флангу ЗСУ зможуть взяти Бахмут в оперативне оточення.

При цьому військові експерти зазначають, що південніше Бахмута йдуть бої за ініціативу. Про це більш детально - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що напередодні Сухопутні сили заявили, що росіяни з новою силою відновили наступ на Бахмутському напрямку.