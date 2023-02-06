Безпорадність керівництва та тиск на суспільство. ГУР назвало удар по Макіївці частиною контрнаступу

Такі події як високоточний удар по гуртожитку з мобілізованими росіянами в окупованій Макіївці є частиною українського контрнаступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на представникп ГУР Міноборони Вадима Скібіцького .

"Резонансна велика втрата особового складу мобілізованих є не тільки свідченням безпорадності військового командування РФ, але й психологічний тиск на російське суспільство, на росіян, які коливаються щодо участі у цій абсурдній війні проти сусідньої держави", - зазначв він.

Так, Росія навіть засекретили інформацію про загибель мобілізованих у Макіївці, адже усвідомила рівень проблеми від завданого Україною удару.