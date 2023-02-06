Безпорадність керівництва та тиск на суспільство. ГУР назвало удар по Макіївці частиною контрнаступу

Такі події як високоточний удар по гуртожитку з мобілізованими росіянами в окупованій Макіївці є частиною українського контрнаступу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на представникп ГУР Міноборони Вадима Скібіцького.
"Резонансна велика втрата особового складу мобілізованих є не тільки свідченням безпорадності військового командування РФ, але й психологічний тиск на російське суспільство, на росіян, які коливаються щодо участі у цій абсурдній війні проти сусідньої держави", - зазначв він.
Так, Росія навіть засекретили інформацію про загибель мобілізованих у Макіївці, адже усвідомила рівень проблеми від завданого Україною удару.
Нагадаємо, у новорічну ніч українські бійці вдарили по гуртожитку в Макіївці, де зібралася велика кількість мобілізованих росіян.
2 січня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по загарбниках у Макіївці.
У ГУР зазначали, що удар по Макіївці був частиною плану українських сил, який має на меті завадити наступу РФ.
За інформацією британської розвідки, там загинуло понад 300 окупантів.
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