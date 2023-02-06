Беспомощность руководства и давление на общество. ГУР назвало удар по Макеевке частью контрнаступления

Такие события, как высокоточный удар по общежитию с мобилизованными россиянами в оккупированной Макеевке, являются частью украинского контрнаступления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого.
"Резонансная большая потеря личного состава мобилизованных является не только свидетельством беспомощности военного командования РФ, но и психологическое давление на российское общество, на колеблющихся россиян по поводу участия в этой абсурдной войне против соседнего государства", - отметил он.
Так, Россия даже засекретила информацию о гибели мобилизованных в Макеевке, ведь осознала уровень проблемы от нанесенного Украиной удара.
Напомним, в новогоднюю ночь украинские бойцы ударили по общежитию в Макеевке, где собралось большое количество мобилизованных россиян.
2 января Генштаб ВСУ подтвердил удар по захватчикам в Макеевке.
В ГУР отмечали, что удар по Макеевке был частью плана украинских сил, цель которого - помешать наступлению РФ.
По информации британской разведки, там погибло более 300 оккупантов.
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