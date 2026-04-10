Безплатні обіди для учнів та нові шкільні їдальні: Свириденко назвала точні цифри виконаного
Українські школи готуються до повного переходу на безплатні гарячі обіди для всіх учнів без винятку. Кабінет міністрів виділив додаткові десятки мільйонів гривень на модернізацію харчоблоків у громадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал прем'єрки Юлії Свириденко.
За словами чиновниці, Уряду спрямував кошти на об'єкти, які вже майже готові до відкриття. Мова йде про їдальні, де ремонтні роботи виконані на понад 60%, що дозволить максимально швидко запустити нові простори для дітей.
Загалом фінансування отримають 19 об’єктів у різних регіонах. Гроші підуть на завершення проєктів, розпочатих минулого року.
"Уряд розподілив додаткові 46,5 млн грн субвенції громадам на завершення модернізації шкільних їдалень", - зазначила Юлія Свириденко.
Реформа в цифрах: скільки харчоблоків уже оновили
Модернізація шкільної інфраструктури триває системно. Влада прагне створити безпечні та гідні умови для харчування дітей. Якісна їдальня - це не лише про їжу, а й про інвестицію у майбутнє, зазначає прем'єрка.
Наразі по всій країні оновлено вже близько 20% усіх харчоблоків. Це значний показник, але попереду ще багато роботи.
Статистика оновлення їдалень:
- 188 об’єктів модернізовано суто за кошти державної субвенції;
- понад 1500 їдалень оновили коштом місцевих бюджетів;
- суттєву підтримку надали міжнародні партнери України.
Зараз система харчування працює вибірково. У прифронтових громадах гарячу їжу отримують всі учні з 1 по 11 клас. В інших областях безплатні обіди доступні лише для молодшої школи (1–4 класи). Проте плани уряду набагато масштабніші.
Мета - забезпечити рівний доступ до їжі для всіх. Вже восени система має запрацювати на повну потужність.
"Наша мета — з 1 вересня цього року забезпечувати гарячими обідами всіх школярів по всій країні", — підкреслила міністерка.
