Бесплатные обеды для школьников и новые столовые: Свириденко назвала точные цифры выполненного

Украинские школы готовятся к полному переходу на бесплатные горячие обеды для всех учеников без исключения. Кабинет министров выделил дополнительные десятки миллионов гривен на модернизацию пищеблоков в громадах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал премьера Юлии Свириденко .

По словам чиновницы, Правительство направило средства на объекты, которые уже почти готовы к открытию. Речь идет о столовых, где ремонтные работы выполнены более чем на 60%, что позволит максимально быстро запустить новые пространства для детей.

В целом финансирование получат 19 объектов в разных регионах. Деньги пойдут на завершение проектов, начатых в прошлом году.

"Правительство распределило дополнительные 46,5 млн грн субвенции громадам на завершение модернизации школьных столовых", - отметила Юлия Свириденко.

Реформа в цифрах: сколько пищеблоков уже обновили

Модернизация школьной инфраструктуры продолжается системно. Власти стремятся создать безопасные и достойные условия для питания детей. Качественная столовая - это не только о еде, но и об инвестиции в будущее, отмечает премьер.

Сейчас по всей стране обновлено уже около 20% всех пищеблоков. Это значительный показатель, но впереди еще много работы.

Статистика обновления столовых:

188 объектов модернизировано исключительно за средства государственной субвенции;

более 1500 столовых обновили за счет местных бюджетов;

существенную поддержку оказали международные партнеры Украины.

Сейчас система питания работает выборочно. В прифронтовых громадах горячую пищу получают все ученики с 1 по 11 класс. В других областях бесплатные обеды доступны только для младшей школы (1-4 классы). Однако планы правительства гораздо масштабнее.

Цель - обеспечить равный доступ к еде для всех. Уже осенью система должна заработать на полную мощность.

"Наша цель - с 1 сентября этого года обеспечивать горячими обедами всех школьников по всей стране", - подчеркнула министр.