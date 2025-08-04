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Безпілотники РФ вдарили по Одещині: горіли радіоринок і гуртожиток (фото)

Фото: наслідки атаки дронів по Одеській області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на понеділок, 4 серпня, дронами атакувала Одеську область. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними ДСНС, найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована в недіючому гуртожитку.

Окрім цього в Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї. 

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі пролунали вибухи під час дронової атаки.

Обстріл Одеси 24 липня

Нагадаємо, у ніч на 24 липня, Одесу атакували понад 30 російських дронів. Внаслідок обстрілу спалахнув ринок Привоз, пошкоджено пам’ятки архітектури в історичному центрі.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, під удар потрапив відомий у всьому світі Приморський бульвар.

Внаслідок атаки російських безпілотників значних пошкоджень зазнала дев’ятиповерхова житлова будівля - зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи. Через обстріл постраждали чотири людини та один домашній кіт.

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