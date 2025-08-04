Беспилотники РФ ударили по Одесской области: горели радиорынок и общежитие (фото)

По данным ГСЧС, наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

Кроме этого в Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе прогремели взрывы во время дроновой атаки.