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Беспилотники РФ ударили по Одесской области: горели радиорынок и общежитие (фото)

Понедельник 04 августа 2025 08:01
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Беспилотники РФ ударили по Одесской области: горели радиорынок и общежитие (фото) Фото: последствия атаки дронов по Одесской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на понедельник, 4 августа, дронами атаковала Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным ГСЧС, наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.

Кроме этого в Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе прогремели взрывы во время дроновой атаки.

Обстрел Одессы 24 июля

Напомним, в ночь на 24 июля, Одессу атаковали более 30 российских дронов. В результате обстрела вспыхнул рынок Привоз, повреждены памятники архитектуры в историческом центре.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный во всем мире Приморский бульвар.

В результате атаки российских беспилотников значительные повреждения получило девятиэтажное жилое здание - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Из-за обстрела пострадали четыре человека и один домашний кот.

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