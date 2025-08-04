Беспилотники РФ ударили по Одесской области: горели радиорынок и общежитие (фото)
Российская армия в ночь на понедельник, 4 августа, дронами атаковала Одесскую область. В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По данным ГСЧС, наибольшим разрушениям подверглась территория радиорынка - огонь уничтожил десятки торговых павильонов, где находилась электроника и бытовая техника. Также масштабный пожар ликвидирован в недействующем общежитии.
Кроме этого в Одесском районе поврежден частный дом, хозяин которого самостоятельно ликвидировал пожар в собственном дворе.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе прогремели взрывы во время дроновой атаки.
Обстрел Одессы 24 июля
Напомним, в ночь на 24 июля, Одессу атаковали более 30 российских дронов. В результате обстрела вспыхнул рынок Привоз, повреждены памятники архитектуры в историческом центре.
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, под удар попал известный во всем мире Приморский бульвар.
В результате атаки российских беспилотников значительные повреждения получило девятиэтажное жилое здание - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи. Из-за обстрела пострадали четыре человека и один домашний кот.