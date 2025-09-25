Безпілотники в повітряному просторі Данії, закритий аеропорт, - Reuters

Безпілотники в небі над Європою

Лише за два дні до цього - ввечері 22 вересня - кілька невідомих дронів порушили повітряний простір Данії. Аеропорт Копенгагена припиняв роботу майже на чотири години.

Вранці наступного дня дрони самостійно залишили район, робота аеропорту була відновлена.

Данська поліція згодом повідомила, що дронами керував "компетентний оператор".

Наступного дня - в ніч на 23 вересня - було зупинено роботу аеропорту "Гардермуен" у столиці Норвегії, Осло. Причиною також стали безпілотники.

У Данії не виключають російський слід в провокаціях з дронами, оскільки недавно безпілотники РФ вторглись в небо Польщі та Румунії.